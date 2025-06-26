Комик Олеся Иванченко сыграет главную роль в ремейке сериала "Моя прекрасная няня"

Фото: телеграм-канал "Лосёнкина"

Комик и астролог Олеся Иванченко исполнит главную роль в ремейке сериала "Моя прекрасная няня", сообщили РБК Life в пресс-службе телеканала "Пятница!".

Новый проект получил название "Няня Оксана" и должен выйти в эфир в сентябре. Иванченко сыграет молодую девушку Оксану, которая приехала в Москву из Краснодарского края к жениху, но расстается с ним и начинает покорять столицу самостоятельно. В итоге Оксана случайно устраивается няней в семью вдовца-ресторатора. На его роль пригласили актера Виктора Хориняка, известного по фильму "Последний богатырь".

Для Иванченко это станет актерским дебютом. Как рассказала девушка, ее многое роднит с героиней, например они обе родом из Краснодарского края.

"Исполнилась моя большая мечта об актерской карьере. Было очень сложно. Я много готовилась, ходила к психоаналитику, занималась с педагогами по речи. Мне очень нравится героиня сериала, она похожа на меня: такая же позитивная, легкая на подъем", – поделилась начинающая актриса.

Иванченко известна как ведущая шоу "Натальная карта" и "Быстрые свидания", участвовала в Премьер-лиге КВН, шоу "Comedy Баттл" и "Игра". В 2024 году она победила в рейтинге "30 до 30" в номинации "Новые медиа" от журнала Forbes.

"Моя прекрасная няня" – российский комедийный сериал, снятый по мотивам американского телесериала "Няня", который выходил на канале СТС с 2004 по 2009 год. Главную роль в нем сыграла актриса Анастасия Заворотнюк.

Ранее стало известно, что сериал "Отчаянные домохозяйки" получит перезапуск. Шоу будет называться "Вистерия Лейн". По информации СМИ, сериал станет "веселой, сексуальной, мрачно-комедийной мыльной оперой и детективом". При этом создатель оригинального сериала участие в проекте не принимает.