Deadline: сериал "Отчаянные домохозяйки" получит перезагрузку

Фото: кадр из сериала "Отчаянные домохозяйки"; режиссер – Дэвид Гроссман, Ларри Шоу, Дэвид Уоррен; производство – ABC Studios, Cherry Alley Productions, Cherry Productions, Touchstone Television

Сериал "Отчаянные домохозяйки" получит перезапуск, сообщил Deadline.

Уточняется, что актриса Керри Вашингтон планирует спродюсировать новое шоу под названием "Вистерия Лейн".

Однако неизвестно, снимется ли сама актриса в проекте. Вашингтон известна по картинам "Рэй" и "Последний король Шотландии". Сообщается, что сценаристом и еще одним продюсером ребута, наряду с Вашингтон и Пилар Савон из Simpson Street, а также Стейси Шер из Shiny Penny, станет Натали Чайдес, работавшая над "Бортпроводницей".

По информации СМИ, созданием шоу займется компания Onyx Collective. А разработкой проекта займется компания 20th TV. "Вистерия Лейн", по задумке, будет "веселой, сексуальной, мрачно-комедийной мыльной оперой и детективом". В центре истории окажутся пять разных друзей. У них отличные семьи, красивые дома и блестящие внедорожники, но за белыми заборами и счастливыми постами в соцсетях скрываются секреты.

Источники Deadline отмечают, что создатель "Отчаянных домохозяек" Марк Черри не принимал участия в "Вистерии Лейн", однако может присоединиться в дальнейшем.

Сообщается, что возможно шоу могут показать на стриминговом сервисе Hulu, так как Вашингтон уже выпускала проекты на этой платформе. Известно, что Hulu поддерживает перезапуски культовых сериалов: сервис выпустит ремейк "Побега" и "Баффи – истребительницы вампиров". Дата выхода "Вистерия Лейн" пока не известна.

Слухи о возможном продолжении "Отчаянных домохозяек" ходили в течение последних 10 лет. В ноябре 2024 года Черри рассказывал, что около 70 тысяч человек спрашивали его о перезагрузке проекта.