Программа "Питерский Old school" Александра Цыпкина пройдет в Москве 8 апреля

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Программа "Питерский Old school" в рамках "БеспринцЫпных чтений" состоится в Театральном центре "На Страстном" 8 апреля.

"БеспринцЫпные чтения" – один из самых ярких и необычных литературно-театральных проектов, основанный в 2015 году. Современную российскую прозу со сцены читают не только ведущие актеры, но и сами авторы текстов.

В этот раз один из создателей "чтений", писатель Александр Цыпкин прочитает рассказ "Томатный сок", который публика не услышит ни в одной другой программе. Он основан на одном из постов-рассказов в соцсетях, которые драматург написал в самом начале литературной карьеры. Сам Цыпкин признался, что особенно любит эту программу, но очень редко читает ее со сцены сам.

"Истории, описанные в этих постах, которые потом вошли в книжку, искренние и настоящие, немного детские, немного наивные, хулиганские, но бесконечно мне дорогие. Хочу с вами ими поделиться", – отметил писатель.

Ранее стало известно, что "Новый Манеж" станет одной из площадок "Ночи театров". В рамках акции там пройдет марафон – самый продолжительный ночной показ спектаклей, читок и концертов.