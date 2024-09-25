Показ цветной версии "Золушки" состоится в кинопарке "Москино" 29 сентября

Фото: кадр из фильма "Золушка"; режиссер – Надежда Кошеверова, Михаил Шапиро; производство – "Ленфильм"

"Золушку" 1947 года впервые покажут в цвете в воскресенье, 29 сентября, в кинотеатре кинопарка "Москино" . Вход на показ бесплатный, но необходима предварительная регистрация на сайте. Начало сеанса в 13:00, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

За час до начала сеанса в холле кинотеатра пройдет детский маскарад для детей до 14 лет. Чтобы принять в нем участие, нужно прийти в костюме сказочного персонажа, например принцессы, принца или короля.

В конце маскарада состоится конкурс костюмов, где участники оценят образы друг друга. Победители получат пригласительные билеты на показы мультфильмов в сети кинотеатров "Москино".

Цветная версия фильма вышла в 2010 году. Специалисты раскрашивали оцифрованную копию фильма, а не оригинальную пленку. Через руки реставраторов прошло 120 тысяч кадров. Художник по костюмам Наталья Монева, известная по работам над фильмами "Любовь и голуби", "Формула любви", работала в архивах студии "Ленфильм", делала акварельные эскизы, подбирала материал. Она следила, чтобы современные технологии не нарушали фактуру тканей. Финальной цветокоррекцией занимался оператор-колорист Алексея Лебешева. В работе участвовали около 200 специалистов.

"Сюжет "Золушки" – один из самых популярных в мире. История трудолюбивой девушки близка и понятна всем. Для россиян главной Золушкой стала актриса Янина Жеймо. Мачеху в фильме сыграла несравненная Фаина Раневская, короля – Эраст Гарин. Роль искреннего мальчика-пажа исполнил Игорь Клименков. Именно он запомнился зрителям фразой "Я не волшебник, я только учусь!" – отметили в сообщении.

Первая очередь кинопарка "Москино" открылась 7 сентября. Площадки и декорации, которые там построят в ближайшее время, повторят виды городов России, Европы, Ближнего Востока и других регионов планеты. В состав кинопарка вошли еще три площадки Киностудии имени Максима Горького, которые расположены на улице Сергея Эйзенштейна, Рязанском проспекте и в Валдайском проезде. Ранее сообщалось, что к 2030 году в кинокластере будут снимать до 80% российских фильмов.