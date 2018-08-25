Развода караулов Президентского полка 25 августа и 1 сентября на Красной площади не будет

Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко

В фестивале «Спасская башня» принимают участие подразделения Президентского полка. По этой причине развода пеших и конных караулов на Соборной площади Кремля во время фестиваля не будет, передает РИА Новости.

Как сообщили в центре по связям с общественностью Федеральной службы охраны, в связи с занятостью подразделений Президентского полка в музыкальном фестивале "Спасская башня" церемониальный развод пеших и конных караулов на Соборной площади Кремля 25 августа и 1 сентября 2018 года проводиться не будет.

Кремлевский полк решает специфические боевые задачи по обеспечению безопасности первых лиц государства и сохранности кремлевских ценностей. Полк имеет статус спецслужбы и подчиняется верховному главнокомандующему.

XI международный военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня" открылся в столице 24 августа. Детская программа на Красной площади стартовала утром. Мероприятие продлится до 2 сентября.

Более 20 военных оркестров продемонстрируют свое мастерство в рамках фестиваля. Выступление музыкального коллектива Минобороны РФ будет выдержано в рок-джазовых обработках.

В связи с проведением мероприятия выход из Кремля на Красную площадь через Спасскую башню закрыли для посетителей до 2 сентября.