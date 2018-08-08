Оркестр Минобороны на "Спасской башне" исполнит рок и джаз

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Выступление Центрального военного оркестра Минобороны РФ на международном военно-музыкальном фестивале "Спасская башня" будет выдержано в рок-джазовых обработках. Об этом сообщил начальник оркестра полковник Сергей Дурыгин.
По его словам, как руководитель, он должен идти в ногу со временем и приучать слушателей и зрителей к "высокому". Он напомнил, что оркестр еще ни разу не повторялся в своих выступлениях. В этом году зрителям снова покажут новую программу.
"Это сложно, особенно учитывая то, что исполняемое должно соответствовать нашему консервативному имиджу главного военного оркестра страны. Мы не можем себе позволить то, что могут показывать другие коллективы. Но мы экспериментируем", – цитирует Дурыгина РИА Новости.
XI Международный военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня" пройдет с 24 августа по 2 сентября на Красной площади.
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