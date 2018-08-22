Выход из Кремля через Спасскую башню закрыли до 2 сентября

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Выход из Кремля на Красную площадь через Спасскую башню закрыли для посетителей до 2 сентября. Это связано с проведением фестиваля военных оркестров "Спасская башня", сообщили в Центре по связям с прессой и общественностью ФСО России.

На Красной площади и площади Васильевский спуск состоятся мероприятия XI Международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня", напомнили в ведомстве. По этой причине проход из Московского Кремля через ворота Спасской башни будет закрыт с 21 августа по 2 сентября, уточнил представитель ФСО Интерфаксу.

XI Международный военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня" пройдет с 24 августа по 2 сентября на Красной площади. Ранее сообщалось, что оркестр Минобороны РФ исполнит на фестивале рок и джаз.