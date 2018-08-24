Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко

Фестиваль "Спасская башня" открылся в столице 24 августа. Детская программа на Красной площади стартовала утром. Мероприятие продлится до 2 сентября.

В рамках фестиваля свое мастерство продемонстрируют более 20 военных оркестров, включая российские. Выступление музыкального коллектива Минобороны РФ будет выдержано в рок-джазовых обработках.

Помимо основных концертов на Красной площади, военные коллективы проведут бесплатные выступления в городских парках. Они сыграют свои программы 1 сентября в честь Дня знаний.

Из-за крупного международного мероприятия в городе изменилось движение. Выход из Кремля на Красную площадь через Спасскую башню закрыли для посетителей до 2 сентября. Это связано с проведением фестиваля военных оркестров "Спасская башня", сообщили в Центре по связям с прессой и общественностью ФСО России.

Движении автотранспорта ограничили с 7:00 23 августа до 6:00 3 сентября и с 22:00 до окончания фейерверка с 23 августа по 2 сентября по улице Ильинка от Старой площади до Красной площади и Васильевского Спуска на уровне Кремлевской набережной

Помимо этого, будет заблокирован проезд по улице Варварка от Старой площади до Москворецкой улице, по улице Москворецкая на уровне Москворецкой набережной, Большому Москворецкому мосту, а также Москворецкой и Кремлевской набережным.