Оркестр на велосипедах и ирландские танцы. Как москвичи отпразднуют День знаний

Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко

Бесплатные мероприятия в честь Дня знаний пройдут в 10 столичных парках, подведомственных департаменту культуры. Большинство площадок организуют мероприятия 1 сентября, а на следующий день школьников ждут в парках "У Джамгаровского пруда" и "Красная пресня".

​В шести парках состоятся выступления зарубежных участников Международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня". Концерты подготовили военные оркестров из Нидерландов, Великобритании, Италии, Швейцарии и Монако. Выступления намечены с 12:00 до 13:00, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

На сцене большого амфитеатра парка "Зарядье" сыграет оркестр на велосипедах "Крещендо". Музыканты будут одеты в форму или в национальные костюмы городка Волендам с традиционными деревянными башмаками. Оркестр сыграет джазовые композиции.

В "Царицыно" на Дворцовой площади выступит Имперский юношеский оркестр города Брентвуд. В нем более 70 музыкантов в возрасте от 10 до 20 лет. Он исполнит популярную английскую музыку, в качестве сюрприза подготовлена также русская песня.

"Корпус старых гренадеров" выступит в Измайловском парке. Участники коллектива будут вооружены подлинными мушкетами, шпагами и саблями. Корпус относится к марширующим оркестрам, участники выстраиваются в определенном порядке. Первыми идут саперы в фартуках из белой кожи, за ними флагоносцы, потом – тамбурмажор и его барабанщики, затем – дирижер с музыкантами, замыкают шествие гренадеры. В коллективе 100 человек.

Ирландские танцы увидят посетители парка "Красная Пресня". Группа, в которую входят 38 танцоров из России, Германии, Чехии и Словакии, была специально создана для выступления на фестивале "Спасская башня". Участникам подыграют четыре музыканта. Для фестиваля команда подготовила номер "Кладдах Дримс", посвященный ирландской деревне в графстве Голуэй. Там появились знаменитые кладдхахские кольца в форме пары рук, держащих сердце, увенчанное короной.

В "Кузьминках" на главной сцене выступит оркестр карабинеров принца княжества Монако. Коллектив исполняет как патриотические композиции, так и популярные мелодии. А в 13:00 на центральной площади школьники смогут поучаствовать в викторине "Как ты провел лето". Самых активных участников ждут призы. Школьники также смогут создать подарок своими руками в технике квиллинг – плоские поделки из скрученной цветной бумаги. С 16:00 начнется концерт.

В саду имени Баумана гостей ждет выступление оркестра берсальеров из итальянского города Сан-Дона-ди-Пьяве. Репертуар преимущественно состоит из традиционных произведений берсальеров и патриотических композиций, которые исполняются исключительно на духовых инструментах. Затем начнется средневековый фестиваль, где покажут особенности боя тех времен. Все атрибуты сделаны по историческим образцам.

Взрослые и дети также смогут посетить мастер-классы по плетению венков и созданию украшений из кожи, средневековым танцам и приготовлению натуральной косметики. Вечер завершит концерт фолк-музыки.

В Воронцовском парке с 12:00 до 18:00 пройдет детский фестиваль. Юные гости смогут посетить мастер-классы и поучаствовать в интерактивной программе. Для самых маленьких заработает волшебная почта для переписки с героем мультфильма "Монстры на каникулах – 3". Марку для отправки нужно будет заработать, участвуя в конкурсах. Кроме того, дети будут мастерить героев мультфильма из бумаги.

Ранее сообщалось, что учебный год в столице в 2018 году начнется 3 сентября. 1 сентября – суббота, которая в столице уже несколько лет считается неучебным днем. Школы сами определили, когда будет лучше начать занятия.

Подготовку московских школ и прилегающих к ним территорий к новому учебному году планируют завершить к 25 августа.