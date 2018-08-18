Московские школы планируют подготовить к учебному году к 25 августа

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Подготовку московских школ и прилегающих к ним территорий к новому учебному году планируют завершить к 25 августа, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков, передает Агентство "Москва".
По его словам, к 25 августа все здания, территории и спортивные объекты будут подготовлены.
Бирюков отметил, что к новому учебному году готовят более 600 объектов.
Столичные школьники начнут учиться с 3 сентября в 2018 году.