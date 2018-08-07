Учебный год для московских школьников начнется 3 сентября

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Московские школьники начнут учиться с 3 сентября в 2018 году, сообщил Сергей Собянин.

"В этом году ребятишкам повезло. Учебный год начнется 3 сентября, в понедельник", – цитируют мэра "Аргументы и факты".

В 2018 году 1 сентября пришлось на субботу, которая считается неучебным днем. Мэр отметил, что перед началом занятий с 30 августа по 2 сентября все желающие могут посетить форум "Город образования" на ВДНХ.

Ранее сообщалось, что московские школы могут провести мероприятия, посвященные началу учебного года, с 1 по 3 сентября включительно. Выбрать день образовательные учреждения могли самостоятельно.