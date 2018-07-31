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Москва 24

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Общество

31 июля, 17:17

Столичные школы смогут сами выбрать дату начала учебного года

общество образование

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Московские школы могут провести мероприятия, посвященные началу учебного года, с 1 по 3 сентября включительно. Это связано с тем, что в 2018 году 1 сентября выпадает на выходной день.

"Департамент образования города Москвы рекомендует школам организовать мероприятия, связанные с началом 2018/2019 учебного года, с учетом планов родителей и самих учеников", – цитирует руководителя департамента образования столицы Павла Карпова портал мэра и правительства Москвы.

По словам директора школы "Покровский квартал" Ильи Новокрещенова, суббота практически во всех московских школах не является учебным днем.

Он отметил, что если школы планируют провести мероприятия именно 1 сентября, то лучше сделать это на других городских образовательных площадках. В качестве примера он привел Московский международный форум "Город образования", который будет проходить на ВДНХ.

Ранее сообщалось, что в рамках форума "Город образования" 650 спикеров проведут более 250 мастер-классов о профессиях будущего для школьников и студентов. На площадке "Техносфера московского колледжа" с ребятами поделятся технологическими новинками, которые сделают их обучение наиболее интересным и эффективным. Форум будет проходить с 30 августа по 2 сентября в 75 павильоне ВДНХ.

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