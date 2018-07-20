На ВДНХ школьникам расскажут о профессиях будущего

20 июля, 17:59
Фото: портал мэра и правительства Москвы
В рамках форума "Город образования" 650 спикеров проведут более 250 мастер-классов о профессиях будущего для школьников и студентов. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.
"Гостям расскажут о таких специальностях, как урбанист-эколог, кибертехник умных сред, электрозаправщик, персональный бренд-менеджер, экокулинар-молекулярщик и дизайнер интерфейсов", – рассказали в департаменте образования.
На площадке "Техносфера московского колледжа" с ребятами поделятся технологическими новинками, которые сделают их обучение наиболее интересным и эффективным.
Профессиональный тест подскажет школьникам, к каким профессиям у них есть склонности, и поможет определиться в выборе профессии.
Помимо этого, дети научатся технологии 3D-моделирования и попробуют испечь русские блины своими руками.
Форум "Город образования" пройдет с 30 августа по 2 сентября в 75 павильоне ВДНХ.
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