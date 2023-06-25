Продюсер Пригожин рассказал о своем отношении к мемам с ним

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Продюсер Иосиф Пригожин заявил, что мемы с ним помогают людям справиться со стрессом, однако накануне ему было не до шуток, пишет РИА Новости.

Пользователи Сети иногда путают продюсера с однофамильцем, основателем ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным. Деятель отметил, что жить без юмора невозможно. Пригожин выразил мнение, что в РФ есть своя национальная особенность – когда происходит что-то плохое, люди начинают выплескивать энергию в виде шуток.

Однако самому продюсеру эти шутки смешными не казались.

"Мне было не смешно. Это даже не смех сквозь слезы. Это было большое беспокойство вчера. И то, что я в этой ситуации был как бы закольцован, я даже не знаю, как реагировать. Это для меня какая-то новая роль, это мне напоминает какое-то кино художественное. Какая-то спайка, в которой я существую последнее время", – рассказал он.

Ситуация с ЧВК стала тяжелой для его семьи, продолжил Пригожин. Вместе с этим он указал, что главным приоритетом внутренней политики любой страны должны быть принципы верховенства закона.

При этом продюсер считает, что путаница с однофамильцем происходит из-за того, что люди привыкли к некоему герою, мужу певицы Валерии.

"Он же продюсер, человек эмоциональный и ведущий, и общественный деятель. Они привыкли к этому, они не понимают, (что мы разные люди. – Прим. ред.). Многие пишут мне напрямую: "Йося, хватит, остановись!" Ну, просто бред", – поделился Пригожин.

23 июня основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что по его подразделениям ударили ВС РФ. В этой связи он попросил сторонников выйти против российского военного руководства.

В Минобороны России назвали эти сообщения ложными. ФСБ РФ, в свою очередь, возбудила уголовное дело по факту призыва к вооруженному мятежу.

Владимир Путин заявил, что действия ЧВК являются ударом в спину. Он подчеркивал, что власти не допустят повторения трагедии гражданской войны и защитят государство и народ от угрозы.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко провел переговоры с основателем ЧВК. Пригожин принял предложение главы государства об остановке движения на территории РФ. Группа начала разворачивать свои колонны техники и направилась обратно в полевые лагеря.

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