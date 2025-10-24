People: режиссер Коппола решил продать ценные вещи после провала "Мегалополиса"

Фото: ТАСС/Zuma/LaPresse/Cecilia Fabiano

Известный кинорежиссер Фрэнсис Форд Коппола решил продать несколько ценных предметов из своей личной коллекции после провала фильма "Мегалополис". Об этом сообщил журнал People.

Уточняется, что режиссер вложил в кинокартину порядка 120 миллионов долларов, а общемировая выручка составила лишь 14,3 миллиона долларов. Кроме того, он отказался сотрудничать со студиями и продал пакет акций собственной винодельческой фирмы Inglenook.

Предполагается, что на аукцион будут выставлены по меньшей мере 7 дорогих часов. Речь в том числе идет о наручных часах F. P. Journe, стоимость которых оценивается примерно в 1 миллион долларов. Именно в этих часах Коппола присутствовал на премьере "Мегалополиса", указывает журнал.

Ранее в США состоялась церемония вручения антипремии "Золотая малина" за сомнительные достижения в кино. В этом году фильм Копполы был включен сразу в шесть номинаций, в том числе "Худший фильм". В результате "Мегалополис" получил антипремию в категории "Худший режиссер" и "Худший актер второго плана".

