Актер Броуди рассказал, как испытал российскую вакцину от COVID-19

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Актер Эдриан Броуди принял участие в испытании российской вакцины от коронавируса, передает News.ru.

Броуди рассказал на своей странице в соцсети, что получил российскую вакцину в районе Лонг-Айленда. По его словам, препарат не представляет никакой угрозы для здоровья человека. При этом в шутку заявил, что у него все-таки имеются побочные эффекты.

"Side effects whatsoeveя, and that I feelshκι χoρoshό я чувствую себя немного странно и я думаю, что вытащил ослиные уши", – написал актер.

Его подписчики оценили шутку и выразили мнение, что побочным эффектом вакцины оказалось умение писать на кириллице. При этом другие поклонники его творчества посоветовали актеру впредь советоваться с человеком со знанием русского языка перед написанием подобного текста.

11 августа в мире была зарегистрирована первая вакцина для профилактики коронавируса. Препарат был разработан в НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали "Спутник V". Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко отмечал, что вакцина будет бесплатной.

