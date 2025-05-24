Тело писателя Юрия Никитина подвергнут криоконсервации по его завещанию

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Тело писателя-фантаста Юрия Никитина будет подвергнуто криоконсервации по его завещанию для возможного воскрешения в будущем. Об этом рассказала вдова писателя Лилия Никитина в соцсети "ВКонтакте".

"С целью вернуться к жизни в будущем, когда медицинские технологии достигнут необходимого уровня развития", – отметила она.

По словам Никитиной, так как для процедуры необходимы значительные финансовые траты, семья обратилась к читателям, коллегам и всем тем, кто разделял творческие взгляды писателя, с просьбой о финансовой поддержке.

Она объяснила, что криоконсервация является способом сохранить живую связь с человеком, чье творчество вдохновляло читателей.

О смерти Никитина сообщило издательство "Эксмо" в субботу, 24 мая. Там уточнили, что он ушел из жизни 23 мая в возрасте 85 лет.

Юрий Никитин родился в 1939 году в Харькове. Он известен в качестве одного из первых авторов, пишущих в жанре славянского фэнтези. Наиболее ранними из популярных произведений Никитина стали первые книги из цикла "Трое из Леса".

Всего он написал свыше 40 книг, в том числе под псевдонимом Гай Юлий Орловский. За книгу "Огнепоклонники" Никитин был удостоен высоких литературных премий и был принят в Союз писателей СССР. Также среди его известных работ значатся "Передышка бывает недолгой", цикл "Русские идут" и другие.

