Умер издатель Игорь Захаров

Фото: телеграм-канал "Издательство Захаров"

Основатель книжного издательства "Захаров" Игорь Захаров скончался на 77-м году жизни. Об этом сообщает пресс-служба учреждения.

По данным издательства, Захаров умер 26 апреля. При этом причину смерти там не раскрыли. Однако представители учреждения рассказали, что в последние годы издатель мало участвовал в деятельности "Захаров".

"Скорее наблюдал и с присущими ему остроумием и язвительностью комментировал наши подъемы и спады", – пояснили в издательстве, отказавшись предоставлять иные комментарии по поводу случившегося.

Представители "Захаров" лишь указали, что выражение "нет слов" наиболее точно описывает их состояние после того, как они услышали новость о смерти основателя издательства.

Захаров открыл свое издательство 1 марта 1998 года. Под его руководством было выпущено более 300 произведений самых разных жанров. "Захаров" в основном публикует мемуары, воспоминания, биографии, детскую литературу и детективы. Например, учреждение представило известную серию исторических детективов "Приключения Эраста Фандорина".

Кроме того, издательство впервые опубликовало на русском языке собрания рассказов английского писателя Уильяма Сомерсета Моэма и британского автора романов Роальда Даля. Также до конца 2023 года "Захаров" выпускало произведения русского писателя Бориса Акунина (признан в РФ иноагентом, а также внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов).

