Скончался владелец издательства "Черновик" Сергей Чернов

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Умер основатель и владелец книжного издательства "Черновик" ("Чернов и Ко") Сергей Чернов. Об этом сообщает РИА Новости.

"Да, к сожалению, Сергей действительно умер", – сказали в издательстве, уточнив, что Чернов скончался 7 июня.

Там пояснили, что, по словам супруги издателя, причиной смерти стал обширный инфаркт.

Сергей Чернов основал издательство "Черновик" в 2002 году. Оно специализируется на выпуске гастрономической литературы и авторских ресторанных гидов.