Концерты группы ДДТ в Петербурге и Москве отложили на неопределенный срок

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Концерты рок-группы ДДТ в Петербурге и Москве отложили на неопределенный срок по не зависящим от музыкантов и организаторов обстоятельствам. Об этом сообщается на официальном сайте коллектива.

Концерты в Москве и Санкт-Петербурге должны были пройти 17 июня и 27 мая 2023 года соответственно.

"Новые даты выступления мы сообщим, как только появится такая возможность", – говорится в сообщении.

Отмечается, что приобретенные билеты не требуют обмена, они будут действительны. При этом также существует возможность возврата денежных средств.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов предложил лишить лидера группы Юрия Шевчука возможности выступать в России. Он также раскритиковал творчество ДДТ, отметив, что песни группы перестали быть уникальными и превратились в "под копирку написанные фонограммы".

До этого сообщалось о переносе концертов ДДТ в Челябинске (17 февраля), Магнитогорске (19 февраля) и Оренбурге (21 февраля).



Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!