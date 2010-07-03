Русский музей передал Третьяковке около 70 картин Репина

Русский музей передал около 70 картин Ильи Репина на выставку в Третьяковскую галерею несмотря на кражу пейзажа Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым" в январе. Об этом сообщил директор музея Владимир Гусев.
Глава Русского музея напомнил о тесном сотрудничестве с Третьяковкой. "Сейчас им передали на выставку где-то 70 картин Репина", − цитирует Гусева РИА Новости.
Выставка приурочена к 175-летию прославленного живописца и включает более 300 полотен и рисунков. Ретроспектива продлится до 18 августа.
27 января посетитель вынес из выставочного зала Третьяковской галереи полотно Архипа Куинджи. Полиция быстро вышла на след похитителя − Дениса Чуприкова. На следующее утро его задержали в Одинцовском районе Подмосковья. Мужчина сам показал, куда спрятал картину. Судебное заседание по его делу назначено на 25 марта.
Как выяснилось, в ходе инцидента картина получила незначительные повреждения. Теперь она нуждается в реставрации.
После январского случая Минкультуры поручило создать спецподразделение, которое займется вопросами комплексной безопасности культурных учреждений. Кроме того, Третьяковку обязали принять дополнительные меры по охране экспонатов.
В Минкульте создали спецструктуру для решения вопросов безопасности в музеях
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