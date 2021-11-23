Друг певицы Марины Хлебниковой раскрыл подробности о ее состоянии

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Друг певицы Марины Хлебниковой и автор песен Дмитрий Чижов рассказал Москве 24, что к ней пока никого не пускают.

Вечером 18 ноября заслуженная артистка России Марина Хлебникова пострадала при пожаре в своей квартире в Москве. Певицу госпитализировали с серьезными ожогами. По одной версии, возгорание в квартире могло произойти из-за неисправности электрооборудования после ремонта. По другой – все случилось из-за неосторожного обращения с огнем при курении. По данным СМИ, Хлебникова получила сильные ожоги век, а также у нее серьезно поражены дыхательные пути.

По словам Чижова, сейчас ситуация стабилизировалась. "Наверное, можно сказать, что вот этот острый кризис, когда всем вообще было непонятно, чем это закончится, что эта ситуация как-то стабилизировалась", – пояснил друг певицы.





Дмитрий Чижов друг Марины Хлебниковой Я знаю, что у нее вчера были родственники, ее мама, там никого к ней не пустили. Единственное, пустили маму пообщаться с врачом. Насколько я знаю, Марина пришла в себя, ее отключили от ИВЛ. Все питание осуществляется через какие-то трубки.

Чижов добавил, что о прогнозах врачей по состоянию певицы может знать только ее мама, которая ни с кем не общается.

Ранее директор артистки Данила Прайс в Instagram подтвердил, что состояние Хлебниковой стабилизируется. По его словам, певица находится под наблюдением врачей, которые для ее скорейшего восстановления прикладывают все усилия.