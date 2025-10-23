23 октября, 13:18Культура
Актриса Нина Гуляева похоронена на Троекуровском кладбище в Москве
Фото: РИА Новости/Максим Блинов
Прах советской и российской актрисы Нины Гуляевой похоронен на 6-м участке Троекуровского кладбища в Москве. Об этом сообщает ТАСС.
Народную артистку РСФСР захоронили рядом с ее супругом, советским и российским актером Вячеславом Невинным.
Гуляева скончалась на 95-м году жизни 3 октября. Прощание с ней состоялось в МХТ имени А. П. Чехова в Москве 7 октября.
Траурную церемонию посетили худрук театра Константин Хабенский, народный артист РСФСР Станислав Любшин, а также заслуженные артисты РФ Марина Брусникина и Андрей Давыдов. Венки на прощание отправило правительство Москвы, а также коллективы различных театров.
Позже в храме Софии Премудрости Божией в Средних Садовниках прошло отпевание, а затем актрису кремировали.
Гуляева снималась в таких фильмах, как "В степной тиши", "Только три ночи", "Твой современник". Также она озвучивала мультипликационные фильмы. Среди ее работ – "Чиполлино", "Русалочка", "Краса ненаглядная". Актриса награждена орденами Почета "За заслуги перед Отечеством" III и IV степени и отмечена благодарностью президента РФ.
"Вот это любовь": Вячеслав Невинный и Нина Гуляева