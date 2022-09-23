Актера Пускепалиса похоронили в Железноводске

Фото: телеграм-канал "Евгений Бакулин"
Актера Сергея Пускепалиса похоронили в ставропольском Железноводске. Об этом сообщил глава города Евгений Бакулин в своем телеграм-канале.
По его словам, церемония прощания длилась несколько часов. На нее пришли сотни человек, среди которых были родные и близкие, жители и гости города.
"Слез сдержать не мог никто. Сергей Пускепалис был по настоящему влюблен в Железноводск, никогда его не забывал и хотел, чтобы о нем знали другие", – написал Бакулин.
ДТП, в котором погиб Пускепалис, произошло на 201-м километре автодороги М8 "Холмогоры" в Ростовском районе Ярославской области утром 20 сентября. По данным следствия, 56-летний водитель Ford Transit, где находился актер, выехал на встречную полосу и столкнулся с двигавшимся во встречном направлении грузовиком. От удара автомобиль отбросило в еще один грузовик. В результате погиб Пускепалис и водитель автомобиля.
По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц").
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