Автор "Во все тяжкие" Гиллиган снимет сериал со звездой "Лучше звоните Солу"

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Американский сценарист, режиссер и продюсер Винс Гиллиган снимет сериал для стримингового сервиса Apple TV+. Об этом сообщает Deadline.

По данным сайта, представители платформы заказали у сценариста 2 сезона проекта. В нем снимется Рэй Сихорн – актриса "Лучше звоните Солу" и Ким Уэкслер, игравшая в той же картине.

Сценарист выступит исполнительным продюсером и шоураннером проекта. Подробности о сериале остаются неизвестными.

По данным Deadline, будущую работу Гиллиган также хотели заполучить около 8–9 сервисов, в том числе Amazon и AMC.

Ранее режиссер и сценарист "Игры в кальмара" Хван Дон Хек заявил, что к съемкам в сериале могут привлечь американского актера Леонардо Ди Каприо. Он упомянул слова актера о том, что это его любимый сериал и предположил возможность приглашения Ди Каприо на съемки проекта.

До этого стало известно, что стриминговый сервис Netflix представит мини-сериал, который будет посвящен пожару в соборе Парижской Богоматери во Франции.

Проект "Нотр-Дам" познакомит зрителей с историями двух специалистов пожарных служб, занимавшихся ликвидацией возгорания объекта. Кроме того, в сериале расскажут историю женщины, которая пережила разрушение здания и потерю матери одновременно.