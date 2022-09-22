Премьера документального сериала "Дедлайн" состоится 1 октября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина
Документальный сериал "Дедлайн" будет доступен на платформе онлайн-кинотеатра Kion 1 октября. Проект направлен на разрушение стереотипов о возрасте и старшем поколении.
Главные герои – это обычные люди, добившиеся успеха в жизни, несмотря на возраст. Создатели проекта Маргарита Саяпина и Евгений Григорьев сняли портреты нескольких человек старше 65 лет, которые оставляют за собой право мечтать, любить и иметь карьерные амбиции. Сюжет разворачивается в агентстве для моделей в преклонном возрасте.
В сериале главные роли сыграли модели Борис Кудряшов, Маргарита Никулина, Антонина Медведева и Игорь Гавар, создавший модельное агентство Oldushka.
Григорьев признался, что идея снять такой сериал пришла к нему из-за страхов и переживаний по поводу старения. В ходе изучения этого вопроса он пришел к выводу, что возраст с развитием медицины и технологий стал временем новых возможностей.
Ранее сообщалось, что в Москве завершились съемки восьмисерийного проекта "Фишер", рассказывающего о самом страшном серийном убийце в истории СССР Сергее Головкине. Сюжет основан на реальных событиях. В главных ролях снялись Иван Янковский, Александра Бортич и Александр Яценко. Премьера "Фишера" пройдет на платформе more.tv в 2022 году.
Действие сериала разворачивается в 1986 году. В районе правительственных дач на Рублевском шоссе одного за другим убивают подростков. Следователи начинают расследование, и никто из них не подозревает, насколько сильно это дело изменит судьбу каждого.
В прокат вышел сериал "Андор" по вселенной "Звездных войн"
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