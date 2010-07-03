Прощание с основателем Музея русской иконы состоится 25 августа

Фото: ТАСС/Николай Галкин

Прощание с основателем Музея русской иконы Михаилом Абрамовым состоится 25 августа, с 10:00 до 12:00, сообщается на сайте музея.

В остальное время 25 августа музей будет закрыт для посетителей.

Абрамов погиб несколько дней назад в Греции в результате крушения частного вертолета рядом с островом Порос. Также погиб второй россиянин, находившийся на борту вертолета.

Соболезнования семье Михаила Абрамова выразил Сергей Собянин. Мэр напомнил, что Абрамов в качестве мецената "участвовал в восстановлении храма Преображения Господня на Преображенской площади, строил храм Чуда Архангела Михаила в Хонех".