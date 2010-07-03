Собянин выразил соболезнования семье погибшего в Греции мецената Абрамова

Сергей Собянин выразил соболезнования семье Михаила Абрамова − основателя первого частного Музея русской иконы, который погиб при крушении вертолета в Греции 20 августа. Об этом мэр написал на своей официальной странице в соцсети "ВКонтакте".
Собянин напомнил, что Абрамов был не только основателем Музея русской иконы, но и в качестве мецената "участвовал в восстановлении храма Преображения Господня на Преображенской площади, строил храм Чуда Архангела Михаила в Хонех". "Михаил любил наш город, нашу страну, ее историю. Мои самые глубокие соболезнования его родным и семьям погибших", − написал мэр.
В пресс-службе Музея русской иконы ТАСС подтвердили, что Михаил Абрамов погиб накануне в результате крушения вертолета в Греции.
Ранее в российском посольство в Греции сообщили о гибели двух россиян и греческого пилота близ острова Порос. По данным дипмиссии, частный вертолет направлялся из Галаты в аэропорт Элефтериоса Венизелоса, но задел линии электропередачи и рухнул в море. Тела погибших уже подняли на берег. В результате ЧП Порос на время остался без электроснабжения.
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