Частный вертолет разбился в Греции

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Частный вертолет разбился возле острова Порос в Греции, на борту могли быть двое россиян. Об этом сообщает издание iefimerida.gr.

Сообщается, что вертолет вылетел из Галаты в аэропорт Элефтериоса Венизелоса. В воздухе он задел линии электропередачи, пилот потерял управление и упал в море.

По данным издания, на борту вертолета находились пилот и два пассажира российского происхождения.

В конце апреля в филиппинской провинции Булакан разбился частный вертолет. В результате крушения погибли три человека.

