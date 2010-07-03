Три человека погибли при крушении вертолета на Филиппинах

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В результате крушения частного вертолета в филиппинской провинции Булакан погибли три человека. Об этом сообщил глава местного отделения Красного Креста Ричард Гордон.

"Число погибших в результате крушения вертолета в городе Малолос возросло до трех. Остальные пострадавшие пассажиры были доставлены нашей командой Красного Креста в медицинский центр Булакана", – говорится в сообщении Гордона в микроблоге Twitter.

Вертолет разбился в среду, 24 апреля. Воздушное судно упало в пруд. На борту, по разным данным, находилось от шести до десяти человек.