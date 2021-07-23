Представитель МакSим сообщила об улучшении состояния певицы

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Представитель певицы МакSим (Марина Абросимова) Маргарита Соколова сообщила об улучшении состояния ее здоровья. Об этом сообщает РИА Новости.

"Могу точно сказать: у Марины есть улучшения. Занимается ей звездный состав докторов. Отличные условия", – заявила специалист.

По словам Соколовой, организм певицы слаб, но движется в сторону выздоровления. При этом представитель МакSим допустила, что процесс выздоровления и реабилитации артистки будет длительным.

Певицу Марину Абросимову госпитализировали с 40-процентным поражением легких 15 июня. С 19 июня она находилась на искусственной вентиляции легких и в состоянии искусственной комы.

В СМИ неоднократно появлялись комментарии, что у певицы начались осложнения, в том числе развился сепсис. Однако Соколова эти данные не подтверждала и опровергала.

