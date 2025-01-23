Минкультуры Украины внесло Пелевина в список угрожающих безопасности лиц

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Российского писателя Александра Пелевина внесли в список лиц, угрожающих безопасности Украины. Соответствующее решение опубликовано на портале министерства культуры страны.

"На основании части 2 статьи 126 закона Украины "О медиа" дополнить перечень лиц, создающих угрозу национальной безопасности, включив в него Пелевина Александра Сергеевича, гражданина Российской Федерации 1988 года рождения", – сказано в публикации.

Писатель не раз приезжал в Донбасс, где читал местным жителям патриотические стихотворения.

Ранее министерство иностранных дел Украины выступило против участия актрисы Чулпан Хаматовой на Венецианском кинофестивале, где показывали драму "Тихая жизнь", в которой снялась общественный деятель.

В ведомстве заявили, что Хаматова "помогла консолидировать власть" вокруг Владимира Путина. Министерство считает, что такие люди не должны появляться на красных дорожках, пока в мире происходят боевые действия.