23 января, 15:42Культура
Минкультуры Украины внесло Пелевина в список угрожающих безопасности лиц
Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев
Российского писателя Александра Пелевина внесли в список лиц, угрожающих безопасности Украины. Соответствующее решение опубликовано на портале министерства культуры страны.
"На основании части 2 статьи 126 закона Украины "О медиа" дополнить перечень лиц, создающих угрозу национальной безопасности, включив в него Пелевина Александра Сергеевича, гражданина Российской Федерации 1988 года рождения", – сказано в публикации.
Писатель не раз приезжал в Донбасс, где читал местным жителям патриотические стихотворения.
Ранее министерство иностранных дел Украины выступило против участия актрисы Чулпан Хаматовой на Венецианском кинофестивале, где показывали драму "Тихая жизнь", в которой снялась общественный деятель.
В ведомстве заявили, что Хаматова "помогла консолидировать власть" вокруг Владимира Путина. Министерство считает, что такие люди не должны появляться на красных дорожках, пока в мире происходят боевые действия.