Актер Владимир Машков приговорен на Украине к 10 годам лишения свободы заочно

Фото: Агентство "Москва"/Артур Новосильцев

Художественного руководителя Московского театра Олега Табакова, народного артиста России Владимира Машкова заочно приговорили на Украине к 10 годам лишения свободы с конфискацией принадлежащей ему квартиры в Одессе. Об этом офис украинского генпрокурора сообщил в телеграм-канале.

По данным ведомства, Машкова признали виновным в якобы посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, а также в "пропаганде войны". Дело против артиста возбудили на Украине в марте 2024 года за участие в избирательной кампании в России и публичной поддержке действий РФ.

Ранее столичный суд заочно арестовал на два месяца бывшего премьера Украины Владимира Гройсмана, экс-главу МИД страны Павла Климкина, украинского экс-министра финансов Александра Шлапака и командующего войсками оперативного реагирования, генерал-лейтенанта ВСУ Игоря Довганя. Они обвиняются в "применении запрещенных средств и методов ведения войны".

Приговор вступит в силу с момента их задержания на российской территории или экстрадиции. Также они объявлены в международный розыск.