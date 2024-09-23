В ЛНР мужчина получил 16 лет колонии за призыв к убийству силовиков РФ

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Верховный суд Луганской Народной Республики (ЛНР) приговорил к 16 годам колонии строгого режима 51-летнего гражданина Украины, который передавал украинским спецслужбам данные для нанесения ударов ВСУ по российским военнослужащим и призывал к убийству российских силовиков. Об этом рассказала помощник прокурора ЛНР Елена Усачева в разговоре с ТАСС.

Мужчину признали виновным по статьям "Шпионаж" и "Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности". Решением суда его на 2 года лишили права заниматься администрированием сайтов и созданием аккаунтов в соцсетях.

По версии следствия, с октября 2022 по февраль 2023 года подсудимый добровольно передавал в сообщениях украинским спецслужбам данные о перемещении и местах нахождения российских военных в ЛНР. По словам прокурора, ВСУ могли "спланировать и нанести огневое поражение по подразделениям ВС РФ, принимающим участие в СВО".

В марте 2023 года мужчина разместил в интернете публикации с призывом к убийству российских силовиков и сотрудников "судебного сообщества".

Ранее суд приговорил к 16 годам лишения свободы 40-летнего жителя Севастополя, осужденного за подготовку террористического акта против представителя командования Черноморского флота. Сотрудники правоохранительных органов установили, что мужчина вел наблюдение за местом проживания представителя командования Черноморского флота и его автомобилем по указанию Службы безопасности Украины.