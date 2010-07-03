Федосеева-Шукшина вернется домой в ближайшие часы

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Сын мужа актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной Бари Алибасов рассказал о ее состоянии.

"Ее действительно увезли на скорой, но ее здоровью ничего не угрожает, сейчас она в порядке. Госпитализация, как сказали врачи, ей не требуется, и она буквально через пару часов после обследований вернется домой. Все произошло из-за приступов астмы на фоне проблем со здоровьем, которые продолжались последний год", – цитирует Агентство "Москва" Алибасова-младшего.

8 июня актриса рассказала о состоянии своего здоровья после отравления Бари Алибасова. "Я себя плохо чувствую. Все, что могу сказать", – сказала Федосеева-Шукшина. Как уточнялось, у актрисы обострилась мерцательная аритмия.

Бари Алибасов был доставлен в НИИ имени Склифосовского 4 июня. Как рассказал сам продюсер, он отравился, случайно глотнув ядовитое средство для чистки труб, которое принял за сок. Врачи скорой помощи сделали ему промывание желудка, а затем увезли в больницу. У продюсера диагностированы ожоги пищевода, желудка и дыхательных путей.

Семья приняла решение подать в суд на производителя средства. По их мнению, если раньше средство выпускалось в непривлекательной маленькой упаковке, а жидкость была темного цвета с запахом, то новый вариант – бесцветная жидкость, без запаха, а на пробке нет защитной защелки.

