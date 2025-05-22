Актриса Ольга Лапшина опровергла сообщения о плохом самочувствии

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Актриса театра и кино Ольга Лапшина опровергла сообщения о плохом самочувствии. Об этом артистка рассказала ТАСС.

Ранее телеграм-канал Shot заявлял, что во время спектакля "Пигмалион" в Театре Терезы Дуровой Лапшина почувствовала себя плохо.

"Телеграм-каналы, как всегда, преувеличивают. Ничего такого не было", – отметила Лапшина.

Она рассказала, что 21 мая ей сделали кардиограмму. Также актриса отметила, что спектакль никто не прерывал.

Народная артистка РСФСР Светлана Немоляева сообщала, что перенесла приступ. Она отметила, что медикам удалось вовремя купировать его. Немоляева не уточняла подробную информацию о произошедшем. Артистка выразила благодарность врачам.