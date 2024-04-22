Сын Маслякова опроверг слухи об уходе отца с места ведущего КВН

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Сын Александра Маслякова опроверг слухи о замене его отца на посту ведущего игры "Клуба веселых и находчивых" (КВН), передает ТАСС.

Он отметил, что Масляков-старший сам решит, покидать ли ему шоу или нет.

Новость о том, что новым ведущим КВН станет комик Дмитрий Хрусталев, сообщило Life.ru. Уточнялось, что Первый канал долго не мог определиться с выбором, но в итоге позволил Маслякову контролировать проект изнутри. Издание добавило, что на его роль пробовались такие телеведущие, как Валдис Пельш, Михаил Галустян и Вадим Галыгин.

Александр Масляков стал вести программу "Клуба веселых и находчивых" в 1964 году. В 1972 году она закрылась и вернулась на экраны в 1986-м, с того момента Масляков-старший стал ее бессменным ведущим.

В феврале 2022 года он заболел коронавирусом и пропустил первые игры нового сезона. Тогда в 1/8 финала передачи его заменил шоумен Дмитрий Нагиев.