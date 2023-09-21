Актер Стивен Фрай попал больницу после падения с 2-метровой сцены в Лондоне

Фото: kinopoisk.ru

Британский актер и писатель Стивен Фрай был доставлен в больницу с травмами ребер и ног, которые он получил из-за падения со сцены на арене O2 в Лондоне. Об этом сообщила газета The Times со ссылкой на свидетелей.

По информации источника, 14 сентября 66-летний актер выступал на конференции на тему искусственного интеллекта в рамках фестиваля CogX. Когда Фрай начал спускаться, то оступился и упал с двухметровой высоты. Его доставили в больницу с переломами ребер и ног.

Как рассказал один из свидетелей происшествия, на сцене было темно, а у лестницы не было перил. Организаторы мероприятия выразили беспокойство из‑за случившегося.

"Мы думаем о нем и желаем ему скорейшего выздоровления. Мы начали собственное расследование и до его результатов не можем сообщить какие-либо подробности", – добавили организаторы фестиваля.

О состоянии Фрая подробностей не сообщается.

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