Автор комиксов о Бэтмене Алан Грант ушел из жизни в возрасте 73 лет – СМИ

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Известный писатель, автор комиксов о Бэтмене Алан Грант ушел из жизни в возрасте 73 лет, сообщает The Sun.
"У меня нет слов. Алан умер сегодня утром", – приводит издание слова супруги Гранта.
Друзья писателя сообщили, что он перед смертью некоторое время болел.
Грант пришел в индустрию комиксов в 1967 году, когда стал редактором в компании D.C. Thomson. Известность ему принесла работа над комиксами о таких персонажах, как Бэтмен и судья Дредд.
Ранее стало известно, что режиссер Мэтт Ривз работает над второй частью фильма "Бэтмен". Об этом он рассказал во время премьеры первой части в Лондоне. По словам режиссера, он уже начал предлагать идеи студии Warner Bros.
Ривз также готовит проект для потокового сервиса HBO Max, который будет посвящен героям из комиксов DC.
До этого сообщалось, что Marvel запускает в работу серию комиксов по сборнику рассказов Джорджа Мартина "Дикие карты". По словам Мартина, поклонники знают, что вселенная "Диких карт" занимает особое место в его сердце. Сценарием будущего проекта займется Пол Корнелл, известный по работам в телевизионных шоу "Доктор кто" и "Портал юрского периода".
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