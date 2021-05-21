Мединский назвал лучший саундтрек всех времен и народов

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Помощник президента России, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский рассказал, какая песня, по его мнению, достойна звания лучшего саундтрека всех времен и народов. Об этом сообщает РИА Новости.

Такой композицией стала кантата Сергея Прокофьева "Вставайте, люди русские!", которая играла в советском художественном фильме "Александр Невский".

"Мы как-то с Валерием Абисаловичем Гергиевым спорили, какие саундтреки самые лучшие, и сошлись на том, что лучший саундтрек всех времен и народов – это Прокофьев к фильму "Александр Невский", – рассказал Мединский.

Он отметил, что именно эта композиция зазвучала по всей стране после выступления наркома иностранных дел СССР Вячеслава Молотова, который сообщил о начале войны в 1941 году.

Кроме того, по мнению Мединского, режиссер, снявший "Александра Невского" в 1938 году, предвидел события Великой Отечественной войны.

"Ведь у него там не простые немцы – у него идейные немцы, которые идут крестовым походом завоевывать Русь… Немцы, которые идут у него – они не сами по себе, они вместе с датчанами, прибалтами, при поддержке Рима. Эта такая общеевропейская армия по большому счету, только во главе которой тевтоны", – пояснил он.

Ранее телеканал "Мосфильм. Золотая коллекция" опубликовал рейтинг самых узнаваемых мелодий из советского кино. Список возглавила композиция "Остров невезения" из "Бриллиантовой руки". Ее смогли угадать 96% участников опроса.

На втором месте – хит "Если у вас нету тети" из фильма "Ирония судьбы, или С легким паром!". Узнать эту мелодию смогли 90% респондентов. Третье место – у "Песни про медведей" из комедии "Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика", ее угадали 86% опрошенных.