Режиссер Богомолов пообещал подумать о постановке спектакля про Путина

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

Российский театральный деятель, актер и режиссер Константин Богомолов пообещал подумать по поводу того, чтобы поставить спектакль по мотивам побед Владимира Путина. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на телеграм-канал журналиста Александра Юнашева, который задал этот вопрос.

Режиссер уточнил, что с удовольствием займется постановкой соответствующего спектакля, если кто-то напишет к нему пьесу. Богомолов также пообещал, что подумает о самостоятельном написании текста к представлению.

Ранее Богомолов рассказал о главной задаче, которую он поставил перед собой после назначения на должность худрука Театра Виктюка. По его словам, он хочет сделать театр точкой притяжения для гостей и жителей столицы.

