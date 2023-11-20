Создатели мультфильмов про Уоллеса и Громита столкнулись с нехваткой пластилина – СМИ

Фото: youtube.com/WallaceAndGromitOfficial

Британская студия Aardman, являющаяся создателем мультфильмов "Уоллес и Громит", "Барашек Шон" и "Побег из курятника" заявила о дефиците пластилина. Об этом сообщает The Telegraph.

С 1970-х годов персонажей компании делали из специального материала Lewis Newplast, который представляет собой вещество, похожее на пластилин. Однако главное отличие данного материала заключается в его способности сохранять форму под ярким студийным освещением.

В марте этого года единственная фабрика, производившая вещество, закрылась. Студия приобрела оставшиеся блоки материала, но их хватит только на один проект. Им станет новый мультфильм об Уоллесе и Громите, который выйдет в следующем году.

В настоящее время компания занимается поисками новых поставщиков.

В сентябре американский стриминговый сервис Netflix опубликовал первое видео с сиквелом мультфильма в жанре пластилиновой анимации "Побег из курятника", первая часть которого выходила на экраны еще в 2000 году. В новой картине герои начали жить на новом месте, но вдруг они сталкиваются с новой угрозой на своем пути, в связи с чем они вынуждены вновь отстаивать свою свободу.

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