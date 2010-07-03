Директор Малого театра рассказала о состоянии Соломина

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Народный артист СССР, художественный руководитель Государственного академического Малого театра России Юрий Соломин остается в больнице. Он чувствует себя хорошо, сообщила директор театра Тамара Михайлова.

"Юрий Мефодьевич чувствует себя хорошо, пока он остается в больнице. Проводится обследование, чтобы выяснить причину повышения температуры", – сказала Михайлова Агентству "Москва".

Ранее Соломина в тяжелом состоянии на скорой помощи доставили в одну из больниц Москвы.

По некоторым данным, Соломин несколько дней пролежал дома с высокой температурой. Потом решил вызвать скорую. Врачи после осмотра рекомендовали госпитализацию.

Михайлова ранее рассказала, что Соломин размещен в отдельной палате.

Юрий Соломин родился в Чите в 1935 году. Окончив Высшее театральное училище имени Михаила Щепкина, он был принят в труппу Малого театра, а в 1988 году стал его художественным руководителем.

Снимался в фильмах "Хождение по мукам", "Блокада", "Обыкновенное чудо" и других. Награжден орденом Дружбы народов, орденом Почета и Императорским орденом святой Анны II степени.

В апреле 2019 года переназначен художественным руководителем Малого театра. Министерство культуры подписало с ним бессрочный контракт.