Певец Корнелюк заявил, что новая версия "Бандитского Петербурга" обречена на провал

Фото: legion-media.com/Пальм Елена/PhotoXPress.ru

Исполнитель хита "Город, которого нет" из российского сериала "Бандитский Петербург" Игорь Корнелюк заявил, что идея снять ремейк проекта обречена на провал. Об этом сообщает Life.ru.

До этого сообщалось, что один из российских телеканалов якобы купил права на экранизацию произведений писателя Андрея Константинова, чтобы переснять "Бандитский Петербург". Представители телеканала, в свою очередь, не подтвердили, но и не опровергли данную информацию.

"Эта идея мне никак, поскольку все варианты в истории человечества, ремиксов, ремейков, переделок, они все хуже оригинала, все до единого", – отметил музыкант.

Корнелюк привел в качестве примера фильмы "Кавказская пленница – 2" и "Бриллиантовая рука – 2".

"Сами придумать ничего не могут и делают ремейки. Это все обречено", – добавил исполнитель.

Кроме того, музыкант подчеркнул, что если его пригласят принять участие в работе над этим сериалом, то он откажется.

Ранее стало известно, что американский режиссер Дэвид Финчер намерен подготовить ремастеринг "Бойцовского клуба", чтобы представить фильм в разрешении 4K Ultra HD. Он написал в своем блоге, что скоро приступит к проекту, где появится безымянный рассказчик (Эдвард Нортон) и продавец мыла Тайлер Дерден (Брэд Питт).

