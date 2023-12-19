Акция "Ночь в метро" пройдет в Москве в преддверии Нового года

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

В Москве пройдет акция "Ночь в метро" в преддверии Нового года. На одной из станций метрополитена для зрителей подготовят балет "Щелкунчик" в ночь с 22 на 23 декабря, сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

В балете примут участие солисты Большого театра Игорь Цвирко и Кристина Кретова в сопровождении оркестра.

"Попасть на него можно только через розыгрыш в социальных сетях транспортного комплекса Москвы", – рассказал заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Принять участие в конкурсе можно в сообществе "Московское метро" в соцсети "ВКонтакте". В четверг, 21 декабря, случайным образом будут выбраны 10 победителей. Они получат по два приглашения на балет.

Ранее стало известно, что билеты на декабрьские показы "Щелкунчика" в Мариинском театре почти все распроданы, места еще остались на спектакли, которые пройдут с 2 по 14 января. С 11 декабря по 14 января театр покажет свыше 40 спектаклей "Щелкунчик", несколько версий балета представят на исторической и новой сценах.

До этого ГАБТ открыл дополнительную предварительную продажу билетов на представления балета "Щелкунчик" на декабрь текущего и январь следующего года. Как сообщили в пресс-службе, билеты стоят от 3 до 20 тысяч рублей.

Кроме того, в Госдуме интересовались, не намерен ли Большой театр изменить правила продажи билетов на "Щелкунчика" из-за большого ажиотажа. Парламентариев также беспокоил вопрос о том, планирует ли учреждение увеличить число показов балета в преддверии Нового года.

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