Королева призналась в донорстве яйцеклетки для друга из США

Фото: Агентство "Москва"
Певица Наташа Королева рассказала, как стала донором яйцеклетки для своего друга из США. Об этом она сообщила в шоу "Секрет на миллион", передает РИА Новости.
"Отец – мой очень хороший друг. Я осуществила мечту очень хорошего человека, моего друга. И сделала ему подарок в виде прекрасной девочки, дочки. Я подарила ему свою яйцеклетку", – заявила артистка.
По словам Королевой, она навещала ребенка в США.
При этом изначально, как призналась певица, она не верила в успешность затеи, поскольку сама проходила через ЭКО, но беременности заканчивались выкидышами.
Королева отметила, что пожертвовала яйцеклетку втайне от мужа Сергея Глушко (также известного как Тарзан. – Прим. ред.) и их сына Архипа. Супруг, который присутствовал в эфире, поддержал певицу и заявил, что относится к новости с радостью, передает "Газета.ру".
"Это прекрасная новость, побольше бы таких клонов и на нашей планете все будет лучше", – заявил Тарзан.
В сентябре 2020 года шоумен Глушко признался в измене супруге. Видео с рассказом об этом он разместил в личном инстаграм-аккаунте.
Глушко в своем обращении отметил, что любит только "женщину, которая дана Богом". Позднее стало известно, что Королева приняла извинения супруга.
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