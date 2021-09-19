Королева призналась в донорстве яйцеклетки для друга из США

Фото: Агентство "Москва"

Певица Наташа Королева рассказала, как стала донором яйцеклетки для своего друга из США. Об этом она сообщила в шоу "Секрет на миллион", передает РИА Новости.

"Отец – мой очень хороший друг. Я осуществила мечту очень хорошего человека, моего друга. И сделала ему подарок в виде прекрасной девочки, дочки. Я подарила ему свою яйцеклетку", – заявила артистка.

По словам Королевой, она навещала ребенка в США.

При этом изначально, как призналась певица, она не верила в успешность затеи, поскольку сама проходила через ЭКО, но беременности заканчивались выкидышами.

Королева отметила, что пожертвовала яйцеклетку втайне от мужа Сергея Глушко (также известного как Тарзан. – Прим. ред.) и их сына Архипа. Супруг, который присутствовал в эфире, поддержал певицу и заявил, что относится к новости с радостью, передает "Газета.ру".

"Это прекрасная новость, побольше бы таких клонов и на нашей планете все будет лучше", – заявил Тарзан.

В сентябре 2020 года шоумен Глушко признался в измене супруге. Видео с рассказом об этом он разместил в личном инстаграм-аккаунте.

Глушко в своем обращении отметил, что любит только "женщину, которая дана Богом". Позднее стало известно, что Королева приняла извинения супруга.