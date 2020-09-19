В России выпустят новые комиксы о Джокере в честь 80-летия персонажа

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В России появятся новые комиксы о Джокере. Об этом рассказал руководитель департамента маркетинга и рекламы издательства "Азбука" в Санкт-Петербурге Александр Правилов в интервью РИА Новости.

Он пояснил, что выход новых комиксов связан с международным Днем Бэтмена, который отмечается каждую третью субботу сентября. В нынешнем году событие в России посвящено Джокеру – одному из главных противников Темного рыцаря.

По словам Правилова, издательство присоединилось к празднованию Дня Бэтмена в 2015 году.

"Никто не может прекословить Джокеру – и День Бэтмена в 2020 году в России переименован в День Джокера", – рассказал он.

Правилов отметил, что подобного ранее был удостоен лишь один антагонист вселенной Бэтмена – Харли Квинн. Он добавил, что в текущем году Джокер был удостоен этой чести заслуженно.

"Без Джокера невозможно представить не только Бэтмена, но и Готэм (вымышленный город вселенной DC. – Прим. Ред.). Бэтмен и Джокер не просто две стороны одной монеты, они – дуэт, без которого невозможно представить мир современных комиксов", – пояснил Правилов.

Он добавил, что в честь юбилейной даты издательство выпустит новые комиксы о знаменитом злодее. Их создателями являются лучшие авторы современной комикс-индустрии: Скотт Снайдер, Джеймс Тайнион IV, Брайан Аззарелло и другие.

Кроме того, в продажу поступит графический роман Снайдера и Джока "Бэтмен, который смеется". В издание вошли семь выпусков одноименной серии и отдельная история "Мрачный Рыцарь".

Ранее стало известно, что Джонни Депп может сыграть Джокера в новом фильме о Бэтмене. Сообщалось, что режиссером картины станет Тим Бертон.