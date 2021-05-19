Билан выпустил откровенный клип по мотивам "17 мгновений весны"

Видео: YouTube/bilanofficialПевец Дима Билан выпустил клип на песню "Она моя". Режиссером мини-фильма стал Константин Богомолов, сообщает радиостанция "Комсомольская правда".
Ролик отсылает зрителя к фильму "17 мгновений весны". В частности, режиссер показывает вариацию сцены в ресторане, когда Штирлиц наблюдает за своей женой и обменивается с ней взглядами. В клипе герой Билана вспоминает моменты близости со своей возлюбленной.
В ролике также присутствует большое количество откровенных сцен.
"Вопреки запросам и трендам сегодняшнего времени – ловите абсолютно серьезную творческую арт-работу от маэстро Константина Богомолова. Случилось то, чего я никогда еще не делал в кадре. Ну впрочем, сами все видите", – написал артист в своем Instagram.
Ранее популярный немецкий рок-исполнитель и солист группы Rammstein Тилль Линдеманн опубликовал новый клип на песню "Любимый город", снятый в Эрмитаже.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: