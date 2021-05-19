Билан выпустил откровенный клип по мотивам "17 мгновений весны"

Видео: YouTube/bilanofficial

Певец Дима Билан выпустил клип на песню "Она моя". Режиссером мини-фильма стал Константин Богомолов, сообщает радиостанция "Комсомольская правда"

Ролик отсылает зрителя к фильму "17 мгновений весны". В частности, режиссер показывает вариацию сцены в ресторане, когда Штирлиц наблюдает за своей женой и обменивается с ней взглядами. В клипе герой Билана вспоминает моменты близости со своей возлюбленной.

В ролике также присутствует большое количество откровенных сцен.

"Вопреки запросам и трендам сегодняшнего времени – ловите абсолютно серьезную творческую арт-работу от маэстро Константина Богомолова. Случилось то, чего я никогда еще не делал в кадре. Ну впрочем, сами все видите", – написал артист в своем Instagram.

Ранее популярный немецкий рок-исполнитель и солист группы Rammstein Тилль Линдеманн опубликовал новый клип на песню "Любимый город", снятый в Эрмитаже.

