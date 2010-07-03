В финале "Евровидения" выступили все участники

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Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

В финале международного песенного конкурса "Евровидение-2019" выступили все 26 участников. Мероприятие проходит на сцене Выставочного центра Тель-Авива.

Сергей Лазарев выступил под пятым номером. Российский певец исполнил песню Scream, которая вошла в чарты ITunes 11 стран Европы.

Победителю, которого выберут с помощью голосования, вручат стеклянную статуэтку в виде микрофона.

Ранее в Google составили рейтинг участников "Евровидения-2019" на основе запросов пользователей разных стран. Согласно ему, конкурс выиграет представитель Франции. Второе место достанется Исландии, третье – России.