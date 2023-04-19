Балет Серебренникова "Нуреев" сняли с репертуара Большого театра

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Большой театр убрал из афиши постановку "Нуреев" Кирилла Серебренникова из-за закона о запрете ЛГБТ, рассказал генеральный директор Большого театра Владимир Урин. Об этом сообщает "Интерфакс".

"Спектакль "Нуреев" снят с репертуара в связи с подписанным законом, где абсолютно однозначно обговорены вопросы, связанные с вопросами пропаганды нетрадиционных ценностей", – объяснил Урин.

Он добавил, что решение снять спектакль было принято сразу после принятия закона в силу. Балет "Нуреев" Серебрянникова посвящен артисту балета Рудольфу Нурееву. Премьера состоялась 17 декабря 2017 года.

Ранее Минюст утвердил критерии определения ЛГБТ-пропаганды. Так, ведомства будут блокировать сайты, направленные на убеждение привлекательности и допустимости нетрадиционных сексуальных отношений, а также направленные на формирование положительного образа подобных отношений.

Документ вступит в силу 1 сентября 2023 года и будет действовать до 1 сентября 2029 года.